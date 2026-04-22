Elevance relève ses prévisions de bénéfices annuels en misant sur la maîtrise des coûts

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Elevance Health ELV.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, alors qu'elle s'efforce de maîtriser les coûts médicaux.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté d'au moins 26,75 dollars par action, contre au moins 25,50 dollars par action prévus précédemment. Les analystes estiment en moyenne un bénéfice annuel de 25,73 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.