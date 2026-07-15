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Elevance recule malgré la révision à la hausse de ses prévisions annuelles ; ses concurrents sont également en baisse
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** L'action de l'assureur santé Elevance Health

ELV.N recule de 7,2% à 395 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à 27 dollars par action, contre au moins 26,75 dollars par action prévus précédemment

** Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice annuel de 26,86 dollars par action

** Les analystes ont indiqué que cette révision à la hausse était inférieure aux attentes des investisseurs

** Les actions d’autres assureurs santé sont également en baisse avant l’ouverture du marché: UnitedHealth UNH.N recule de 1,6%, Humana HUM.N de 1,9%, Molina Healthcare MOH.N de 6% et Centene CNC.N de 3,8%

** ELV affiche un taux de sinistralité médicale, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, de 89,7%, en hausse par rapport aux 88,9% enregistrés un an plus tôt

** Les analystes tablaient en moyenne sur un ratio de 90,15%

** “Alors que les attentes étaient très élevées avant la publication des résultats, le ratio de sinistralité médicale a probablement manqué de peu les prévisions”, indique Evercore ISI, ajoutant que les investisseurs semblaient s'attendre à une amélioration plus marquée des coûts médicaux

** ELV affiche un bénéfice ajusté de 7,45 dollars par action au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 6,21 dollars par action

** À la clôture d'hier, ELV affichait une hausse de 21,8% depuis le début de l'année

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ELEVANCE HEALTH
429,850 USD NYSE +1,09%
HUMANA
406,630 USD NYSE +0,11%
MOLINA HEALTHCAR
241,680 USD NYSE -0,47%
UNITEDHEALTH GRO
425,280 USD NYSE -0,92%
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