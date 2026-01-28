Elevance prévoit un bénéfice 2026 inférieur aux prévisions, la société s'attendant à ce que les coûts restent élevés

Elevance Health ELV.N a prévu mercredi un bénéfice 2026 inférieur aux attentes de Wall Street, l'assureur santé s'attendant à ce que les coûts médicaux élevés persistent cette année.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté d'au moins 25,50 $ par action, inférieur aux estimations des analystes de 26,90 $ par action, selon les données compilées par LSEG.