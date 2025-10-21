 Aller au contenu principal
Elevance dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la maîtrise des coûts médicaux
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elevance Health ELV.N a battu mardi les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre, l'assureur santé ayant réussi à maîtriser les coûts médicaux.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 6,03 $ par action, par rapport à la moyenne des estimations des analystes de 4,93 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

ELEVANCE HEALTH
354,040 USD NYSE +1,53%
