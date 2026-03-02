Elevance chute alors que les autorités de régulation de l'assurance-maladie prévoient d'interrompre les nouvelles inscriptions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de l'assureur santé Elevance Health

ELV.N chutent de 3 % à 310 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare que les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) prévoient d'interrompre les nouvelles inscriptions au Medicare Advantage-Prescription Drug à partir du 31 mars, en raison de préoccupations liées à la manière dont elle a soumis les données d'ajustement des risques avant avril 2023

** ELV affirme que les membres actuels ne verront pas de changements dans leur couverture et qu'elle a révisé ses pratiques en avril dernier; ajoute qu'elle travaille avec la CMS, mais que le calendrier et le résultat restent incertains

** Les actions ont chuté de 5 % en 2025