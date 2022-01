Eleva franchit les 10Md€ d' encours

(NEWSManagers.com) - Encore une année record pour Eleva Capital. La société de gestion fondée en 2014 par Eric Bendahan a enregistré en 2021 une collecte nette de 1,8 milliard d'euros, après quasiment 800 millions d'euros en 2020. Cela lui a permis de porter ses encours de 7,5 milliards d'euros fin 2020 à environ 11 milliards d'euros, et de franchir le seuil symbolique des 10 milliards.

Plus de 70 % des flux se sont dirigés vers Eleva Absolute Return Europe, un fonds long/short géré par Eric Bendahan et Armand Suchet d'Albufera, précise à NewsManagers Axel Plichon, le responsable du développement d'Eleva Capital. Ce fonds est pourtant fermé aux nouveaux investisseurs depuis septembre 2019 et ses encours frôlent les 4 milliards d'euros. L'argent provient donc uniquement des clients existants.

Le reste de la collecte s'est réparti entre Eleva Euroland Sélection, Eleva European Sélection et Eleva Leaders Small & Mid Cap Europe. Les deux premiers fonds, gérés par Eric Bendahan, sont également fermés aux nouveaux investisseurs. Le fonds Eleva European Sélection avait fait l'objet d'une clôture partielle (soft-close) en juin 2018 et a dépassé les 5 milliards d'euros d'encours. Le fonds Eleva Euroland Sélection n'a été fermé que l'an dernier ; ses encours ressortent à 1,1 milliard d'euros.

Relais de croissance

Le défi pour Eleva Capital est donc de capter des flux sur ses expertises plus récentes, qui restent ouvertes, comme le fonds Leaders Small & Mid Cap Europe, géré par une ancienne équipe de Mandarine Gestion. " Nous misons beaucoup sur ce produit qui vient d'atteindre un historique de trois ans et qui affiche de très bonnes performances. Le fonds affiche une hausse de 103,63 % contre 66,1 7% pour le Stoxx Europe Small 200 sur 3 ans, au 31 décembre 2021 " , souligne Axel Plichon.

La société de gestion dispose aussi, depuis 2020, d'une offre obligataire lancée par trois professionnels venus d'horizons différents. De plus, elle a créé un pôle ESG, à la faveur de l'arrivée de deux anciens gérants de La Financière de l'Echiquier, Sonia Fasolo et Matthieu Détroyat. Le duo a surtout travaillé à la mise en place de la politique environnementale, sociale et de gouvernance d'Eleva. Un système de notation propriétaire a été créé et plusieurs fonds ont été labellisés ISR. Ils ont aussi mis au point le fonds Eleva Sustainable Impact Europe, un fonds article 9 lancé en début d'année dernière, et qui commence à susciter l'intérêt des investisseurs, selon Axel Plichon.

Pour faire face à la croissance des encours et des équipes (la société compte désormais près de cinquante collaborateurs), une directrice des opérations a été embauchée. Il s'agit de Stéphanie Marelle, qui vient de BNP Paribas Securities Services. Cette nouvelle recrue aura notamment pour mission de mener à bien l'ouverture de bureaux à Milan et à Zurich, deux places où la société s'est déjà bien développée. L'international est primordial pour Eleva Capital puisqu'elle y gère toujours 65 % de ses encours sous gestion.

Eleva Capital continue par ailleurs de verser à travers la fondation Eleva 9,9 % de ses bénéfices à l'Unicef afin d'aider les enfants les plus vulnérables.