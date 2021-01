Eleva Capital recrute un autre gérant de Mandarine

(NEWSManagers.com) - Eleva Capital vient de recruter Quentin Hoareau en tant que gérant petites et moyennes valeurs européennes. Il retrouvera Diane Bruno et Marie Guigou, deux anciennes gérantes de Mandarine Gestion qui avaient rejoint la société d' Eric Bendahan en 2018. Elles gèrent un fonds de petites et moyennes capitalisations d' environ 250 millions d' euros.

Quentin Hoareau vient en effet lui aussi de Mandarine Gestion où il est devenu co-gérant en 2018 pour deux fonds de petites et moyennes valeurs (Europe et France). Il a également lancé et géré un fonds de petites valeurs européennes.