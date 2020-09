Eleva Capital recrute deux gérants ISR de La Financière de l' Echiquier

(NEWSManagers.com) - Eleva Capital, la société de gestion fondée par Eric Bendahan, vient de recruter Sonia Fasolo et Matthieu Détroyat, deux spécialistes de l' investissement socialement responsable de La Financière de l' Echiquier.

Les deux professionnels co-géraient le fonds Echiquier Major SRI Growth Europe, qui a fortement collecté depuis le début de l' année d' après un communiqué de presse de la société du groupe Primonial envoyé récemment. Sonia Fasolo a aussi lancé et géré Echiquier Positive Impact Europe depuis 2015, tandis que Matthieu Détroyat a lancé et piloté en 2019 le fonds Echiquier Alpha Major SRI.

Chez Eleva, Sonia Fasolo et Matthieu Détroyat sont nommés gérants d' un fonds d' investissement à impact sur les actions européennes en cours de création. Le duo a également pour objectif d' accélérer la transition de l' ensemble de la gamme Eleva vers une intégration plus marquée des critères ESG.

" Le développement d' une offre d' investissement responsable est une évolution naturelle pour Eleva Capital, signataire des PRI depuis sa création et partenaire de l' Unicef via la Fondation Eleva. L' arrivée de Sonia Fasolo et de Matthieu Détroyat s' inscrit pleinement dans notre volonté d' intégrer les enjeux ESG à l' ensemble de nos fonds et de permettre à nos clients de donner plus de sens à leurs investissements" , a commenté Eric Bendahan, le fondateur et PDG de la société.

Créée en 2014, Eleva Capital gérait 6,3 milliards d'euros à fin août et comptait 37 collaborateurs.