Eleva Capital lance son fonds durable géré par des anciens de LFDE

(NEWSManagers.com) - Eleva Capital a lancé son fonds Eleva Sustainable Impact Europe, géré par Sonia Fasolo et Matthieu Détroyat, deux anciens de La Financière de l' Echiquier qui ont rejoint la boutique fondée par Eric Bendahan en septembre 2020.

Il s'agit d'une stratégie d' impact sur un univers de sociétés européennes cotées de toutes capitalisations et de tout style. Les gérants sélectionnent des entreprises qui " présentent de bonnes performances ESG et contribuent positivement, par leurs produits et services, à l' atteinte des objectifs de développement durable " , indique une présentation du fonds sur le site d' Eleva.

Le fonds est investi en fonction de six thématiques liées à la résolution des grands défis environnementaux et sociétaux : l' inclusion sociale, la santé et le bien-être, la tech for good, les actions en faveur du climat, l' eau et les ressources naturelles et les green cities.

Jusqu' à 10 % des actifs investis pourront être dédiés à l' accompagnement de petites sociétés dont les produits ou services auront un impact social et/ou environnemental systémique en grandissant.

Une vision macroéconomique permettra d' orienter le positionnement du portefeuille.

Le fonds, actuellement enregistré en France et au Luxembourg, affiche un encours d' un peu plus de 20 millions d' euros. Il a vocation à être prochainement labellisé ISR.