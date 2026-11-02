Elekta : après le rebond en Bourse, l'heure de vérité selon Jefferies

Apres une hausse de plus de 25% en trois mois, Elekta ( 1,02%) doit confirmer la reprise de son activité et l'amélioration de ses marges. Jefferies reste prudent, estimant que ces attentes laissent peu de place à une déception.

Elekta, le fabricant suédois d'équipements de radiothérapie pour traiter le cancer, doit confirmer son rebond. L'action a gagné plus de 25% en trois mois. Dans sa note du 2 novembre, la banque d'investissement américaine affiche un objectif de cours de 60 couronnes suédoises, à peine supérieur au cours de référence de 59,70 couronnes.

Un retour à la croissance attendu

Le consensus des analystes prévoit une croissance organique de 2,4% au deuxième trimestre 2026/2027, après un recul de 2% au premier. Le déploiement de la plateforme Evo aux Etats-Unis et les livraisons de commandes en Chine devraient soutenir l'activité.

"Le rebond attendu maintient pleinement d'actualité l'objectif de croissance organique de 2 à 4% pour l'exercice 2026/2027", estime Jefferies.

Des attentes élevées sur les marges

La marge opérationnelle ajustée est attendue à 11,8%, contre 10,1% un an plus tôt. Des charges opérationnelles stables et de nouveaux remboursements de droits de douane devraient soutenir cette amélioration.

Sur l'ensemble de l'exercice, le consensus prévoit toutefois déjà une marge de 13,3%, proche du haut de la fourchette de 12,5 à 13,5% visée par Elekta.

"Les attentes laissant peu de place à une surprise positive sur les marges, une meilleure performance du chiffre d'affaires devient le levier le plus évident pour dépasser les prévisions", souligne Jefferies.

Peu de place à l'erreur

La banque attribue la progression du titre aux espoirs de reprise aux Etats-Unis et en Chine, à l'autorisation américaine d'Evo et aux changements engagés par la nouvelle direction, notamment les économies prévues.

Le groupe doit désormais concrétiser ces attentes. La concurrence et sa capacité à tenir ses engagements restent des points de vigilance.

"Mais les inquiétudes liées à l'inflation, la pression concurrentielle, avec la nouvelle plateforme de SHL/Varian, un historique d'exécution contrasté et une forte revalorisation sur trois mois nous incitent à rester à l'écart", conclut Jefferies.