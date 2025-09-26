Electronic Arts se rapproche d'une opération de privatisation à une valeur d'environ 50 milliards de dollars, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Electronic Arts EA.O se rapproche d'un accord de privatisation à une valeur d'environ 50 milliards de dollars, la transaction devant être annoncée dès la semaine prochaine, a déclaré vendredi une personne au fait du dossier.

Le Wall Street Journal avait déjà rapporté l'information, affirmant que l'acheteur du fabricant de jeux vidéo Electronic Arts serait un consortium comprenant la société de capital-investissement Silver Lake et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite.