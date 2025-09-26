 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Electronic Arts se rapproche d'un accord de privatisation d'environ 50 milliards de dollars, selon le WSJ
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 20:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de jeux vidéo Electronic Arts EA.O est proche d'un accord de privatisation, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Les discussions sur le prix sont encore en cours, mais EA pourrait être évalué jusqu'à 50 milliards de dollars, selon le WSJ.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

ELECTRONIC ARTS
191,0700 USD NASDAQ +13,52%
