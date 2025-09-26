Electronic Arts se rapproche d'un accord de privatisation d'environ 50 milliards de dollars, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de jeux vidéo Electronic Arts EA.O est proche d'un accord de privatisation, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Les discussions sur le prix sont encore en cours, mais EA pourrait être évalué jusqu'à 50 milliards de dollars, selon le WSJ.