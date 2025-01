Electronic Arts revoit à la baisse ses prévisions de ventes pour le troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'éditeur américain de jeux vidéos, qui tablait initialement sur une croissance de quelque 5% de ses réservations nettes, prévoit désormais une chute de quelque 5%, invoquant le récent ralentissement de son activité "Global Football" après deux exercices consécutifs de croissance à deux chiffres et le recrutement de 1,5 million de joueurs pour son jeu "Dragon Age", soit 50% de moins qu'attendu.

EA prévoit un bénéfice de 1,11 dollar par action, conforme aux estimations. La firme américaine tablait auparavant sur un bénéfice par action compris entre 85 cents et 1,02 dollar.

(AOF) - Electronic Arts (EA) est attendu en baisse de plus de 16% en pré-marché à Wall Street après l'abaissement de ses prévisions pour 2025, citant la faiblesse de certains jeux de sport. "Dragon Age et EA Sports FC 25 n'ont pas répondu aux attentes", a déclaré le PDG Andrew Wilson dans un communiqué. L'éditeur de jeux vidéo, dans ses résultats préliminaires publiés mercredi, a déclaré qu'il s'attendait à un chiffre d'affaires net d'environ 2,22 milliards de dollars au troisième trimestre, ce qui est inférieur à la fourchette de 2,4 à 2,55 milliards de dollars qu'il prévoyait précédemment.

