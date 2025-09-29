 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 884,50
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Electronic Arts racheté pour environ $55 mds par un consortium d'investisseurs
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 16:57

par Zaheer Kachwala

Le géant du jeu vidéo Electronic Arts EA.O , à l'origine de titres tels que "Battlefield" ou "Les Sims", a annoncé lundi son rachat par un consortium d'investisseurs pour un montant record de 55 milliards de dollars.

Le consortium est composé de Silver Lake, du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) et d'Affinity Partners, la société d'investissement de Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump.

Cette opération, qui comprend le retrait de la Bourse de la société, montre que les investisseurs disposant d'importantes ressources misent sur la valeur durable des franchises de jeux à succès, alors que le secteur se remet d'un ralentissement prolongé.

Il s'agirait en outre de la plus importante acquisition à effet de levier (LBO) jamais enregistrée, éclipsant le rachat de TXU Energy en 2007 et d'autres transactions marquantes de cette décennie, telles que celles de la chaîne de magasins Toys "R" Us et le loueur de voitures Hertz.

Elle s'inscrit par ailleurs dans un contexte de reprise des fusions et acquisitions à l'échelle mondiale, la baisse des coûts de financement ayant ravivé l'intérêt pour les transactions de grande envergure.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'EA recevront 210 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 25% par rapport au cours de clôture du 25 septembre, avant la publication du Wall Street Journal (WSJ) faisant état d'un éventuel accord.

L'action avance de 4,9% vers 14h30 GMT.

Selon les calculs de Reuters, la valeur de l'opération s'élève à 52,54 milliards de dollars.

L'offre de rachat intervient à un moment crucial pour EA, qui mise beaucoup sur son portefeuille de jeux sportifs et sur la propriété intellectuelle de ses jeux d'action pour surmonter la morosité du secteur, les joueurs étant de plus en plus prudents dans leurs dépenses.

Electronic Arts s'apprête à lancer le très attendu "Battlefield 6" dans un secteur où les joueurs privilégient les titres éprouvés et reconnaissables.

"Bien que le prix de l'offre de 210 dollars par action puisse sembler attrayant, nous pensons qu'il est nettement inférieur à la valeur intrinsèque de la société", ont cependant déclaré les analystes de Benchmark.

"Avec Battlefield 6 sur le point de sortir et un pipeline qui pourrait ajouter plus de 2 milliards de dollars de réservations supplémentaires d'ici l'exercice 2028, la véritable capacité bénéficiaire d'EA commence seulement à émerger", ont-ils ajouté.

Electronic Arts a précisé que l'opération consistait en un investissement en actions d'environ 36 milliards de dollars et en un financement par emprunt de 20 milliards de dollars engagé par JPMorgan, dont 18 milliards de dollars devraient être financés à la clôture de l'opération.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'année fiscale 2027.

(Rédigé par Zaheer Kachwala à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Fusions / Acquisitions
Sport

Valeurs associées

ELECTRONIC ARTS
202,5100 USD NASDAQ +4,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la maison de couture Fendi est visible à l'extérieur d'une boutique à Milan
    LVMH: Silvia Venturini Fendi quitte la direction artistique de Fendi
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:33 

    Silvia Venturini Fendi va quitter la direction artistique de la maison de luxe italienne Fendi pour en devenir présidente d'honneur, a annoncé lundi LVMH, propriétaire de la marque. "Une nouvelle organisation créative pour Fendi sera annoncée ultérieurement", a ... Lire la suite

  • Vue de l'aéroport international de Schiphol à Amsterdam, Pays-Bas
    Schiphol envisage de geler les redevances aéroportuaires en 2026
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:30 

    L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol a annoncé lundi qu'il envisageait d'abandonner son projet visant à augmenter de 5% en 2026 les redevances aéroportuaires qu'il perçoit après des discussions avec les compagnies aériennes. Schiphol, l’un des aéroports les plus fréquentés ... Lire la suite

  • Le cours de l'indice boursier français CAC 40 à la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en légère hausse, possible "shutdown" américain à l'horizon
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:26 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse lundi, aidées par les paris d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed), même si les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique ont les yeux rivés sur le risque de "shutdown" ... Lire la suite

  • L’Afrique du Sud sanctionnée pour avoir aligné un joueur suspendu
    L’Afrique du Sud sanctionnée pour avoir aligné un joueur suspendu
    information fournie par So Foot 29.09.2025 18:14 

    Une erreur administrative niveau district. Ce qui devait être une victoire facile face au Lesotho s’est transformé en fiasco pour les Bafana Bafana . La FIFA a tranché, l’Afrique du Sud perd son succès 3-0 obtenu le 5 septembre dernier et se voit infliger un forfait ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank