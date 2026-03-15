Le banger de Vitinha avec le Genoa

Le banger de Vitinha avec le Genoa

On l’avait pas vu venir. L’ex-joueur le plus cher de l’histoire de l’OM a fait parler de lui. Vitinha, désormais sous les couleurs du Genoa, a marqué un sacré pion ce dimanche. Lors de la 29ᵉ journée de Serie A, l’attaquant portugais, qui venait juste d’entrer en jeu, a parfaitement lancé les siens en ouvrant le score d’une frappe soudaine aux 30 mètres .

😱💥 | QUEL BUT DE VITINHA, FRAPPE MAGNIFIQUE !! ☄️ 📲 Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆#VeronaGenoa pic.twitter.com/OrngM3i8Xb…

TM pour SOFOOT.com