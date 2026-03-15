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Mbappé a retrouvé le chemin de l'entraînement
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 17:23

Mbappé a retrouvé le chemin de l'entraînement

Mbappé a retrouvé le chemin de l'entraînement

L’homme providentiel est de retour. Après la large victoire du Real Madrid face à Elche samedi (4-1), Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des terrains. L’international français, absent depuis fin février en raison d’une blessure au genou gauche, a été pris en photo en plein entraînement, à deux jours du huitième de finale retour de Ligue des champions mardi à Manchester City, qui avait subi la loi de Federico Valverde à l’aller (3-0).

🔋☀️⚽👌 pic.twitter.com/2EECLnPmzn…

TM pour SOFOOT.com

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