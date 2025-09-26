 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Electronic Arts progresse suite à des informations de presse sur une privatisation
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 21:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions du fabricant de jeux vidéo Electronic Arts EA.O ont augmenté de plus de 14% à 192,6 dollars

** La société est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation à une valorisation d'environ 50 milliards de dollars, selon une source proche du dossier

** Un groupe d'investisseurs, dont la société de capital-investissement Silver Lake et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, pourrait dévoiler un accord dès la semaine prochaine

** Quinze des 31 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou supérieur, 16 à "conserver"; leur estimation médiane est de 171 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions d'EA ont augmenté de 15% depuis le début de l'année

Privatisation

Valeurs associées

ELECTRONIC ARTS
193,3500 USD NASDAQ +14,87%
Fermer

