Electronic Arts progresse suite à des informations de presse sur une privatisation

26 septembre - ** Les actions du fabricant de jeux vidéo Electronic Arts EA.O ont augmenté de plus de 14% à 192,6 dollars

** La société est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation à une valorisation d'environ 50 milliards de dollars, selon une source proche du dossier

** Un groupe d'investisseurs, dont la société de capital-investissement Silver Lake et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, pourrait dévoiler un accord dès la semaine prochaine

** Quinze des 31 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou supérieur, 16 à "conserver"; leur estimation médiane est de 171 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions d'EA ont augmenté de 15% depuis le début de l'année