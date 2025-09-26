Electronic Arts progresse grâce à un rapport indiquant que le fabricant de jeux vidéo se rapproche d'un accord de privatisation d'un montant d'environ 50 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions du fabricant de jeux vidéo Electronic Arts EA.O augmentent de 14,8 % à 194 $ ** La société est proche d'un accord pour devenir privée, rapporte le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet

** Le rapport indique que les discussions sur le prix sont toujours en cours, mais EA pourrait être évalué à 50 milliards de dollars

** En incluant le mouvement de la séance, les actions sont en hausse de 16,86 % depuis le début de l'année