Electronic Arts progresse grâce à un rapport indiquant que le fabricant de jeux vidéo se rapproche d'un accord de privatisation d'un montant d'environ 50 milliards de dollars
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 20:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions du fabricant de jeux vidéo Electronic Arts EA.O augmentent de 14,8 % à 194 $ ** La société est proche d'un accord pour devenir privée, rapporte le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet

** Le rapport indique que les discussions sur le prix sont toujours en cours, mais EA pourrait être évalué à 50 milliards de dollars

** En incluant le mouvement de la séance, les actions sont en hausse de 16,86 % depuis le début de l'année

ELECTRONIC ARTS
192,5400 USD NASDAQ +14,39%
