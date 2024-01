Electronic Arts : les revenus déçoivent

(AOF) - Electronic Arts est attendu en repli à Wall Street en raison de revenus ajustés légèrement sous les attentes. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le concurrent d’Ubisoft a généré un bénéfice net de 290 millions de dollars, soit 1,07 dollar par action, contre un profit de 204 millions de dollars, représentant 73 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,96 dollars, supérieur de 3 cents au consensus.

En données ajustées (net bookings), le chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 2,37 milliards de dollars alors que le marché visait 2,39 milliards de dollars. Les net bookings des services Live ont augmenté de 3% pour atteindre le montant record de 1,71 milliard.

Sur l'exercice, Electronic Arts vise entre 7,389 et 7,689 milliards de dollars de net bookings et un bénéfice par action ajusté compris entre 6,8 dollars et 7,30 dollars. Il tablait auparavant sur un bénéfice par action ajusté situé entre 6,6 dollars et 7,2 dollars.

En savoir plus sur le secteur Jeux Vidéo

Le lancement par Amazon de son offre de « cloud gaming » en France souligne la diversité des approches sur ce segment de marché.

Si ce créneau ne représente aujourd'hui que 1% à 4% du marché total des jeux vidéo, son activité devrait être multipliée par 3 ou 4 dans les trois années à venir. Misant sur ce secteur, Amazon a déployé son service associé en France, après avoir visé les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni. De façon à rendre plus attractive son offre Prime, au cœur de son modèle économique, Amazon rendra ce service, nommé " Luna ", accessible aux abonnés. Toutefois le manque de profondeur du catalogue pourrait pénaliser le développement de cette offre. Cela a été le cas pour Google, qui s'est désengagé de ce créneau l'an passé, après trois ans d'exploitation.