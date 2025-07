Electrolux: retour à un BPA positif au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 10:25









(Zonebourse.com) - Electrolux publie un BPA de 0,66 couronne suédoise au titre de son deuxième trimestre 2025, à comparer à une perte de 0,30 couronne par action un an auparavant, avec une marge d'exploitation en amélioration de 1,3 point à 2,5%.



A près de 31,3 milliards de couronnes suédoises, les ventes du fabricant d'appareils électroménagers ont connu une croissance organique de 1,8%, tirée par la croissance en Amériques, partiellement compensée par une légère baisse dans les régions.



Electrolux met en avant une contribution positive de l'Amérique du Nord à son résultat d'exploitation, les hausses des prix au catalogue ayant compensé la hausse des coûts liée aux droits de douane américains introduits au cours du trimestre.



'Ces résultats démontrent notre engagement à réaliser nos priorités stratégiques dans un contexte de marché difficile', conclut son CEO Yannick Fierling, ajoutant que ses perspectives de marché et d'activité pour l'année restent inchangées.







