Electrolux: renoue avec les pertes au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Electrolux fait part d'une perte nette de 235 millions de couronnes suédoises au titre de son troisième trimestre 2024, loin du gain de 123 millions de couronnes enregistré un an plus tôt, alors que la marge d'exploitation s'est contractée, passant de 1,8% à 1%.



Avec près de 33,3 milliards de couronnes, le chiffre d'affaires trimestriel du fabricant d'appareils électroménagers est resté globalement stable par rapport au 3e trimestre 2023 (33,4 milliards de couronnes), la hausse organique des ventes étant effacée par les pertes en taux de change.



Par ailleurs, l'EBIT trimestriel se contracte de 42%, pour atteindre 349 millions de couronnes.



'Bien que les conditions de marché soient restées difficiles en Europe et en Amérique du Nord, nous avons continué à progresser sur nos initiatives de réduction des coûts. Le résultat d'exploitation, hors éléments non récurrents, s'est amélioré pour atteindre 717 millions de SEK au cours du trimestre, avec un flux de trésorerie d'exploitation de 1,1 milliard de SEK et une position de liquidité solide', a commenté Jonas Samuelson, le directeur général.



Par ailleurs, après 16 ans au sein du groupe Electrolux et près de 9 ans en tant que directeur général, Jonas Samuelson cédera le poste de directeur général à Yannick Fierling à compter du 1er janvier 2025.





