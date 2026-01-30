Electrolux remet du jus, Alten soigne la précision ...Billerud se froisse
Actions en hausse :
Electrolux ( 18%) s'envole en début de séance après la publication de résultats du 4e trimestre supérieurs aux attentes. Le groupe affiche un résultat opérationnel de 1 517 MSEK, contre 1 179 MSEK anticipés, et un bénéfice net de 466 MSEK. Cette performance, combinée à une réorganisation de la direction et de l'organisation produit, soutient nettement le titre malgré l'absence de dividende pour 2025.
Alten ( 12%) flambe après avoir relevé son objectif de marge opérationnelle pour l'exercice 2025. Le groupe anticipe désormais une marge supérieure à 8,1%, après un chiffre d'affaires annuel conforme aux attentes à 4,1 MdsEUR malgré une baisse organique de 4,5%. L'amélioration de l'activité au 4e trimestre, portée notamment par l'aéronautique et la banque-finance, soutient cette révision plus optimiste et rassure sur la dynamique opérationnelle.
Jenoptik ( 7%) progresse nettement en ce début de séance après le relèvement de sa recommandation par Deutsche Bank, passée de conserver à acheter. Dans le même temps, l'établissement rehausse son objectif de cours de 22 EUR à 28 EUR. Ce changement de jugement redonne donc de l'élan au titre.
Swatch Group ( 7%) accélère en début de séance malgré des résultats annuels en recul, le marché privilégiant la dynamique de redressement. Les ventes accélèrent fortement au 2nd semestre, avec une croissance marquée au 4e trimestre, tandis que le flux de trésorerie d'exploitation progresse nettement. Le groupe anticipe par ailleurs une croissance substantielle en 2026 dans l'ensemble de ses segments, un message qui l'emporte sur la faiblesse de la rentabilité 2025.
Fugro ( 7%) bondit en début de séance après le relèvement de sa recommandation par Jefferies, passée de sous-performance à conserver. Dans le même temps, le broker rehausse son objectif de cours de 7,50 EUR à 10 EUR.
Adidas ( 5%) progresse nettement après la publication de chiffres préliminaires solides, avec un chiffre d'affaires 2025 en hausse à 24,81 MdsEUR et des marges supérieures aux attentes. Le groupe annonce par ailleurs un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 MdEUR. UBS et Deutsche Bank maintiennent leur recommandation à l'achat, avec des objectifs respectifs de 256 EUR et 230 EUR, tandis que Goldman Sachs reste neutre à 180 EUR.
SUSS MicroTec ( 5%) gagne du terrain en début de séance après le maintien de la recommandation à l'achat de UBS. La banque relève dans le même temps son objectif de cours de 39 EUR à 60 EUR. Ce relèvement soutient le titre, le marché saluant une vision plus favorable sur le potentiel de croissance du groupe.
Actions en baisse :
Billerud (-15%) chute lourdement en début de séance après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et l'annonce d'un dividende en nette baisse. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre recule à 9 238 MSEK, tandis que l'EBITDA ajusté ressort à 818 MSEK, bien en dessous du consensus. Le groupe propose un dividende ramené à 2,00 SEK par action contre 3,50 SEK un an plus tôt. Cette combinaison de contre-performance opérationnelle et de réduction de la rémunération des actionnaires fait chuter le titre en bourse.
Signify (-12%) plonge en début de séance après des résultats annuels décevants. Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 5,77 MdsEUR et un EBITA ajusté de 511 MEUR, tous deux inférieurs aux attentes, avec un bénéfice net trimestriel de 60 MEUR. L'annonce d'un plan d'économies de 180 MEUR portant sur 900 postes et la suspension des rachats d'actions l'emportent sur le maintien du dividende à 1,57 EUR par action.
Elisa (-6%) cède du terrain après la publication de résultats du quatrième trimestre inférieurs aux attentes. L'EBITDA s'établit à 160 MEUR contre 182 MEUR attendus et le résultat d'exploitation à 84 MEUR, bien en deçà du consensus. Le bénéfice par action ressort à 0,36 EUR. Malgré un dividende proposé en hausse à 2,40 EUR par action, la déception sur la rentabilité pèse sur le titre.
Eutelsat (-6%) corrige après l'annonce de l'échec du projet de cession de ses infrastructures passives du segment sol. L'Etat français, actionnaire à hauteur de 17,17% du capital, a bloqué la vente des antennes terrestres jugées stratégiques pour les communications civiles et militaires. La disparition de cette option de désendettement pèse sur la visibilité financière du groupe.
SKF (-6%) dévisse en début de séance après la publication de résultats trimestriels décevants et de perspectives prudentes. Le chiffre d'affaires ressort à 21 969 MSEK, en dessous du consensus, tandis que le résultat opérationnel atteint 1 563 MSEK. Le groupe anticipe un impact de change négatif d'environ 800 MSEK sur le résultat du 1er trimestre 2026. Malgré un dividende proposé de 7,75 SEK par action, le titre est sanctionné.
Gränges (-5%) recule nettement en début de séance après la dégradation de sa recommandation par DNB Carnegie, passée d'acheter à conserver. La banque maintient toutefois son objectif de cours à 165 couronnes.
Hemnet Group (-3%) fléchit en début de séance après une série d'ajustements défavorables de brokers . Nordea abaisse son objectif de cours à 110 couronnes et réitère sa recommandation de vente. Deutsche Bank et JP Morgan réduisent également leurs objectifs, tout en maintenant des avis prudents.
