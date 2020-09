Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux propose de rétablir un dividende, les résultats se redressent Reuters • 25/09/2020 à 12:07









ELECTROLUX PROPOSE DE RÉTABLIR UN DIVIDENDE, LES RÉSULTATS SE REDRESSENT STOCKHOLM (Reuters) - Electrolux, dont les ventes et les bénéfices ont été durement touchés en début d'année par la crise du coronavirus, a proposé vendredi de rétablir le versement d'un dividende en raison de l'amélioration de son activité au 3e trimestre. Le fabricant suédois d'électroménager compte proposer un dividende de 7 couronnes (0,66 euro) par action lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 3 novembre. A 09h23 GMT, le titre progressait de 2,9%, enregistrant ainsi l'une des plus fortes progressions de l'indice Stoxx 600 (-0,14%). La reprise de la consommation après le déconfinement a favorisé cette amélioration des résultats, a précisé le groupe dans un communiqué. La visibilité reste limitée pour le 4e trimestre, mais "à présent, Electrolux s'attend à ce que sa performance financière s'améliore graduellement", a-t-il ajouté. (Johannes Hellstrom, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

