Electrolux prévoit d'émettre des actions pour un montant d'environ 1 milliard de dollars et de s'associer à Midea en Amérique du Nord pour réorganiser ses opérations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Electrolux va créer trois entreprises communes nord-américaines avec Midea

* Les activités d'Electrolux en Amérique du Nord sont en difficulté depuis des années

* Une émission pour financer les JV et la restructuration, des mesures qui entraîneront des coûts de 2,4 milliards de couronnes suédoises

* Electrolux annonce des ventes de 30 milliards de couronnes au premier trimestre, en baisse par rapport aux 32 milliards de l'année précédente

(Ajout d'informations sur les activités en Amérique du Nord au paragraphe 5, déplacement de l'action, photos d'archives) par Kanjyik Ghosh et Greta Rosen Fondahn

Le fabricant suédois d'appareils électroménagers Electrolux ELUXb.ST a déclaré jeudi qu'il lancerait une émission de droits de 9 milliards de couronnes suédoises (976 ,34 millions de dollars) et a dévoilé un accord avec son rival chinois Midea Group 000333.SZ en Amérique du Nord pour former trois coentreprises dans le cadre de la restructuration de ses activités. L'une des coentreprisesvendra des produits de conservation des aliments pour l'Amérique du Nord, une deuxième coentreprise exploitera une usine de conservation des aliments au Mexique et une troisième exploitera une usine en Caroline du Sud en tant qu'unité d'entretien des tissus, a déclaré Electrolux dans un communiqué.

Les fonds issus de l'émission de droits serviront à financer en partie les coentreprises et à mettre en œuvre d'autres mesures de restructuration dans l'ensemble de ses activités.

Le fabricant d'appareils électroménagers a déclaré qu'il s'attendait à ce que le partenariat entraîne un total d'éléments négatifs non récurrents (NRIs) d'environ 2,4 milliards de couronnes suédoises au deuxième trimestre 2026, dont environ 0,9 milliard de couronnes suédoises auront un impact sur les liquidités.

Electrolux prévoit de vendrecertains actifs au Mexique au troisième trimestre 2026, ce qui devrait générer un flux de trésorerie positif d'environ 1,0 milliard de couronnes suédoises, a ajouté l'entreprise.

Son activité en Amérique du Nord, qui représente environ un tiers des ventes et qui a lutté pendant des années contre des coûts élevés, des performances insuffisantes dans ses usines et une concurrence rude, a fait l'objet d'une série de tentatives de restructurations drastiques avec des résultats limités.

L'entreprise a également annoncé des ventes nettes pour le premier trimestre 2026 d'environ 30 milliards de couronnes suédoises, en baisse par rapport aux 32,58 milliards de couronnes de l'année précédente.

La société a déclaré que son revenu d'exploitation (hors éléments non récurrents) au premier trimestre était d'environ 200 millions de couronnes, les activités en Amérique du Nord affichant une perte de 900 millions de couronnes suédoises.

Les analystes, en moyenne, avaient prévu un bénéfice d'exploitation hors éléments non récurrents pour le groupe de 781 millions de couronnes suédoises pour le premier trimestre, selon un sondage fourni par Electrolux.

Jeudi, l'entreprise a toutefois laissé inchangées ses perspectives pour 2026. Electrolux s'est restructuré, a réduit ses coûts et s'est concentré sur des catégories plus haut de gamme pour augmenter sa rentabilité face à la faible demande des consommateurs et à la concurrence de rivaux moins chers.

Les actions ont augmenté de 2,8 %.

(1 $ = 9,2181 couronnes suédoises)