Electrolux: parvient à nettement réduire ses pertes en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Electrolux fait part d'un bénéfice net de 150 millions de couronnes suédoises au titre de son 4e trimestre 2024, loin de la perte de 4,11 milliards de couronnes enregistrée un an plus tôt.



À près de 38 milliards de couronnes, le chiffre d'affaires trimestriel du fabricant d'appareils électroménagers a progressé de 7 %, tandis que l'EBIT trimestriel est passé de -3,21 milliards à +1 milliard de couronnes.



Le BPA trimestriel ressort ainsi à 0,56 couronne contre -15,2 couronnes un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice, Electrolux a vu ses ventes progresser de 1 %, à 136 milliards de couronnes, et le groupe est parvenu à nettement atténuer ses pertes, celles-ci passant de 5,22 milliards en 2023 à 1,39 milliard de couronnes en 2024. Le BPA annuel passe ainsi de -19,36 à -5,16 couronnes.



'En abordant 2025, une incertitude demeure quant à l'impact potentiel de nouvelles politiques commerciales en Amérique du Nord sur la demande d'appareils électroménagers. En Europe, la demande commence à se stabiliser, mais un décalage est à prévoir avant que la baisse des taux d'intérêt et une éventuelle amélioration du revenu disponible ne soutiennent une reprise des achats discrétionnaires', a commenté Yannick Fierling, directeur général.



'Dans ce contexte, nous anticipons une demande de marché relativement neutre pour les appareils électroménagers de base dans toutes les régions en 2025 par rapport à 2024', a-t-il ajouté.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.