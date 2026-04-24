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Electrolux enregistre une perte en raison de l'effondrement de la demande aux États-Unis et s'associe à Midea en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 08:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, du contexte et des graphiques tout au long du texte)

Le fabricant suédois d'appareils électroménagers Electrolux ELUXb.ST a annoncé vendredi une perte surprise au premier trimestre en raison de l'effondrement de la demande américaine, quelques heures après avoir annoncé une émission de droits de 1 milliard de dollars et un partenariat en Amérique du Nord avec son rival chinois Midea

000333.SZ .

Electrolux, dont les marques comprennent également Frigidaire et AEG, a enregistré une perte d'exploitation de 266 millions de couronnes (28,7 millions de dollars), contre un bénéfice de 452 millions l'année précédente, imputant cette perte à la situation en Amérique du Nord, due à la hausse des coûts liée aux droits de douane américains et à un ralentissement significatif de la demande.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 280 millions de couronnes, selon un sondage fourni par Electrolux avant les annonces de jeudi soir. Electrolux a indiqué que ses ventes en Amérique du Nord, une région clé qui représente environ un tiers du chiffre d'affaires du groupe mais où l'entreprise est en difficulté depuis des années, ont reculé de 11,6 % en termes organiques, entraînant une baisse de 0,5 % au niveau du groupe.

Le concurrent de Whirlpool WHR.N a revu à la baisse ses perspectives de marché en Amérique du Nord pour l'ensemble de l'année, passant de "neutre à négatif" à "négatif", en raison de la chute de la demande américaine au cours du trimestre.

Jeudi, après la clôture du marché, il a annoncé des plans concernant trois coentreprises avec Midea dans le domaine de la fabrication de produits de réfrigération et de lavage, ainsi qu'une émission de droits de 9 milliards de couronnes pour financer ce partenariat et d'autres mesures de restructuration.

Ce partenariat et les autres mesures distinctes entraîneraient la suppression de 3 000 emplois, a-t-il indiqué.

Le directeur général Yannick Fierling a déclaré jeudi aux analystes et aux médias lors d'une conférence téléphonique que ces initiatives allaient changer l'avenir d'Electrolux à long terme.

Electrolux a connu des difficultés face à une faible demande et à la concurrence de rivaux proposant des prix plus bas, ce qui a entraîné une chute de 75 % de ses actions par rapport aux sommets atteints en 2021. Ces dernières années, l'entreprise s'est restructurée, a réduit ses coûts et s'est concentrée sur des catégories plus haut de gamme afin d'améliorer sa rentabilité.

(1 $ = 9,2584 couronnes suédoises)

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