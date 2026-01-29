 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Electrolux : deux nouveaux profils proposés au conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 11:08

Le comité de nomination d'Electrolux a proposé l'élection d'Anko van der Werff et de Lena Glader en qualité de nouveaux membres du conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 25 mars, selon un communiqué.

Anko van der Werff est directeur général de la compagnie aérienne SAS, tandis que Lena Glader occupe le poste de directrice financière du conglomérat d'acquisitions Storskogen et siège également au conseil d'administration de Tagehus Holding.

"La nomination de Lena Glader semble bien alignée sur les priorités stratégiques d'Electrolux. Son expérience dans le développement de modèles commerciaux et la croissance axée sur les acquisitions pourrait renforcer la supervision du conseil d'administration en matière d'optimisation du portefeuille. En revanche, la nomination d'Anko Van der Werff, dont la carrière s'est entièrement déroulée dans le secteur aérien, semble moins directement pertinente au regard des défis opérationnels et commerciaux actuels d'Electrolux", commente Hélène Coumes, analyste chez AlphaValue.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank