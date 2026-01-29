Electrolux : deux nouveaux profils proposés au conseil d'administration
Anko van der Werff est directeur général de la compagnie aérienne SAS, tandis que Lena Glader occupe le poste de directrice financière du conglomérat d'acquisitions Storskogen et siège également au conseil d'administration de Tagehus Holding.
"La nomination de Lena Glader semble bien alignée sur les priorités stratégiques d'Electrolux. Son expérience dans le développement de modèles commerciaux et la croissance axée sur les acquisitions pourrait renforcer la supervision du conseil d'administration en matière d'optimisation du portefeuille. En revanche, la nomination d'Anko Van der Werff, dont la carrière s'est entièrement déroulée dans le secteur aérien, semble moins directement pertinente au regard des défis opérationnels et commerciaux actuels d'Electrolux", commente Hélène Coumes, analyste chez AlphaValue.
