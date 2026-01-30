Electrolux bondit de 15% après un T4 meilleur que prévu

L'action Electrolux ELUXb.ST grimpe en Bourse vendredi et s'apprête à enregistrer sa meilleure performance depuis 2007, après que le groupe suédois a publié des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre, portés par des ventes solides et des réductions de coûts.

Le fabricant d'électroménager a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 1,52 milliard de couronnes suédoises (144,19 millions d'euros) pour le quatrième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 1,18 milliard de couronnes selon un consensus fourni par le groupe.

Ses ventes organiques ont augmenté de 2% au cours du trimestre, malgré la pression sur les prix aux États-Unis.

À 8h55 GMT, le titre gagne 15,01% après avoir grimpé d'environ 19% à l'ouverture, en voie de connaître sa meilleure journée depuis 2007.

L'analyste Johan Eliason de SB1 Markets a déclaré à Reuters que le trimestre avait été globalement meilleur que prévu, avec de solides performances en Europe et en Amérique latine pour Electrolux, malgré des résultats plus faibles qu'espéré en Amérique du Nord. Il a également souligné un flux de trésorerie important.

"La vigueur de l'Europe a été favorisée par la diversification et les économies de coûts", note également Citi.

"L’incertitude géoéconomique devrait persister en Amérique du Nord et, compte tenu de la structure tarifaire actuelle, les prix du marché devraient s’ajuster pour tenir compte des coûts tarifaires associés. Cela pourrait avoir un impact négatif sur la demande des consommateurs et la croissance du marché", a déclaré le président-directeur général Yannick Fierling dans un communiqué.

Yannick Fierling a déclaré vendredi que la pression concurrentielle avait conduit l'entreprise à "aligner" à nouveau ses prix en Amérique du Nord sur ceux du marché après les précédentes hausses de prix liées aux droits de douane, mais a ajouté qu'il s'attendait à ce que les prix du marché reflètent à l'avenir les coûts des droits de douane.

Ces dernières années, Electrolux s'est restructuré, a réduit ses coûts et le groupe s'est concentré sur des catégories plus haut de gamme afin d'accroître sa rentabilité face à une demande atone et à la concurrence de rivaux proposant des prix plus bas.

Le groupe a annoncé viser des économies supplémentaires de 3,5 milliards à 4 milliards de couronnes en 2026.

