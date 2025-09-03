Electricité: EDF signe avec le cimentier Lafarge France un contrat d'approvisionnement

( AFP / MIGUEL MEDINA )

EDF a annoncé mercredi la signature d'un contrat d'approvisionnement d'électricité nucléaire de long terme avec le cimentier Lafarge France (groupe Holcim ), un exemple de contrat qu'EDF souhaite multiplier avec les industriels les plus énergivores pour répondre à leurs besoins de compétitivité et de visibilité.

"Le contrat prévoit de couvrir une partie de la consommation électrique de l'ensemble des sites électro-intensifs de Lafarge en France et de réduire significativement l'empreinte carbone de ses activités tout en maintenant la compétitivité de ses sites (...)", a souligné EDF dans un communiqué.

Ce contrat dit d'allocation de production nucléaire (CAPN) "consiste à allouer à Lafarge France une quote-part de la puissance du parc nucléaire en exploitation d'EDF sur plus de 10 ans", précise-t-il.

EDF tente de nouer des contrats avec ses plus gros clients, les industriels très gourmands en électricité dits "électro-intensifs", dans le cadre d'une nouvelle politique commerciale.

Celle-ci doit succéder au système régulé dit Arenh, imposé par la Commission européenne à EDF. Très favorable aux industriels, il leur accordait un prix bradé de 42 euros le MWh d'électricité nucléaire pour une partie de leurs approvisionnements.

Mais ce système arrivant à expiration fin 2025, EDF entend le remplacer par des partenariats de long terme qui offrent des prix stables, reflétant les coûts de production et non les fluctuations du marché, mais plus élevés en moyenne que l'ancien tarif "Arenh". Parmi ces contrats, les CAPN, réservés aux grands industriels.

Les conditions de cette nouvelle politique commerciale ont été au coeur d'un bras de fer entre EDF et les industriels qui réclamaient des rabais pour maintenir leur compétitivité. Des mois de négociations houleuses qui ont d'ailleurs en partie précipité le départ de l'ancien patron du groupe nationalisé, Luc Rémont, évincé par l'Elysée.

A son arrivée début mai, son successeur Bernard Fontana a affiché sa volonté de renouer le dialogue avec les industriels.

A ce jour, sur les contrats de long terme, EDF a signé 14 lettres d'intention pour des CAPN, dont 3 contrats fermes incluant celui avec Lafarge France, pour un total représentant plus de 16 TWh annuels.

EDF a également annoncé des protocoles d'accord avec les groupes de chimie Arkema et Kem One, et un contrat de long terme avec Aluminium Dunkerque, 1ère usine consommatrice d'électricité de France.

En parallèle, EDF poursuit le déploiement de ses contrats de moyen terme à destination des entreprises. Au total, 13.000 contrats ont été signés dont 60% concernent l'industrie, représentant un volume de 22 TWh pour livraison en 2028.