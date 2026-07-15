Electra fait appel à Safran pour la fourniture de 250 turbogénérateurs destinés à alimenter l'EL9 hybride-électrique

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* L'accord prévoit une commande initiale de 250 turbogénérateurs TG600

* Electra prévoit que l'EL9 Ultra Short entrera en service en 2030

* Electra compte 2 200 appareils en carnet de commandes et 63 clients en exploitation, a déclaré Allen à Reuters

par Anshuman Tripathy

Electra a annoncé mercredi avoir signé un accord de production avec la société française Safran Helicopter Engines SAF.PA portant sur des turbogénérateurs, alors que la start-up spécialisée dans les avions hybrides-électriques cherche à faire avancer ses démarches de certification.

La société a précisé que l’accord comprenait une commande initiale de 250 turbogénérateurs TG600, permettant d’adapter la production à la demande pour l’EL9, son appareil « Ultra Short » pouvant accueillir neuf passagers, dont le premier vol est prévu fin 2027 ou début 2028.

Cet accord intervient alors que les entreprises de mobilité aérienne avancée (AAM) s’assurent les services de fournisseurs pour les systèmes aéronautiques essentiels et cherchent à obtenir les autorisations réglementaires avant leur lancement commercial.

Electra, soutenue par Lockheed Martin Ventures et Honeywell, figurait parmi les entreprises sélectionnées plus tôt cette année dans le cadre du programme pilote de l’administration Trump, aux côtés d’Archer ACHR.N et de Joby JOBY.N , visant à accélérer le déploiement des taxis volants aux États-Unis.

L'accord conclu entre Electra et Safran élargit un partenariat annoncé pour la première fois en 2023 et soutient les efforts de développement et de certification de l'appareil EL9, dont la mise en service est prévue en 2030.

“L'autonomie des appareils entièrement électriques sera tellement limitée au cours des prochaines années qu'ils seront réservés aux services de taxi aérien, probablement sur de très courtes distances”, a déclaré à Reuters Jean-François Sauer, directeur général adjoint chargé des programmes chez Safran Helicopter Engines.

Marc Allen, directeur général d’Electra, a déclaré lors d’une interview que cet accord portant sur les turbogénérateurs constituait une étape majeure, avec 2 200 appareils en carnet de commandes et 63 clients opérationnels en attente de livraison.

Un turbogénérateur se compose d’une turbine à gaz associée à un ou plusieurs générateurs électriques, ainsi que d’un système de régulation de la puissance et de la tension électriques.

M. Allen a ajouté que ce programme donnerait à Electra l’occasion de faire voler ses appareils dans plusieurs espaces aériens urbains inédits et de collecter des données, ce qui pourrait soutenir les efforts du ministère des Transports et de la FAA.