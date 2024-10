"On lit cette semaine les conséquences d'un déficit mal perçu par les marchés qui n'est pas sans rappeler l'expérience Liz Truss", prévient Lombard Odier Investment Managers.

Pour le gérant, "la question essentielle de ces prochaines semaines" est de savoir" si ces déficits anticipés peuvent devenir réalité en 2025, et si oui, quel doit en être l'impact sur les taux longs et les marchés en général". Il relève que le risque obligataire refait surface, mais d'une manière bien différente de 2022.

(AOF) - "Cette semaine aura marqué probablement l’entrée des marchés dans l’attente des résultats d’une élection présidentielle américaine qui s’annonce essentielle pour construire les perspectives 2025", affirme Lombard Odier Investment Managers. Le premier des risques que le marché a revisité est celui d'un défaut du Trésor américain, avec des spreads de CDS qui dépassent ceux de la France: "les deux candidats placent une nouvelle fois leur mandat sous le signe du déficit budgétaire, et le marché s’en inquiète".

Elections US : les marchés entrent dans l'attente selon Lombard Odier IM

