Yomoni souligne que les conséquences d'une telle incertitude "ne se limitent pas aux États-Unis" car les marchés mondiaux "pourraient réagir fortement selon le scénario et les politiques à venir".

"Les tensions politiques atteignent des niveaux critiques, dans une société américaine fortement divisée" et Donald Trump continue de "mobiliser ses partisans autour de sa victoire inévitable… sauf en cas de fraude" "ravivant ainsi le souvenir de l'assaut du Capitole".

(AOF) - "Quel sera le nombre de jours d’incertitude en cas de résultats litigieux" des élections présidentielles américaines ? C’est la question que pose Yomoni, soulignant que ce chiffre "prend une résonance inquiétante pour les marchés financiers". Le "record à ne pas battre" est de 36 jours, c’est ce qu’a duré l’incertitude électorale entre les candidats Al Gore (démocrate) et George W. Bush (républicain) en 2000. "Le risque d’une élection sans vainqueur clair le 6 novembre est réel et pourrait bien représenter le pire des scénarios", estime le fonds.

Élections US: l'absence de "vainqueur clair" serait "le pire des scénarios" selon Yomoni

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.