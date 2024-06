Élections législatives : l'Afep tire la sonnette d'alarme

(AOF) - L'Afep (Association française des entreprises privées), qui regroupe 117 grands groupes français, met en garde à moins de deux semaines du premier tour du scrutin législatif, le 30 juin suivi du second round, le 7 juillet. Ces votes " sont absolument décisifs pour l'avenir économique, social et environnemental du pays ", soutient l'association dans un communiqué publié ce lundi.

"L'Afep prend part au débat car le résultat des élections législatives déterminera la position et la crédibilité de la France vis-à-vis de ses partenaires européens et internationaux, et donc sa capacité à agir pour ses intérêts dans un monde qui se fractionne et où les conflits se multiplient", argumente l'organisation qui regroupe des sociétés comme LVMH, L'Oréal, Air France-KLM, Airbus, Engie, Shell ou encore Michelin.

L'association alerte sur un "risque majeur" : "celui du décrochage durable de l'économie française et européenne", aux effets massifs sur l'emploi et le "modèle social" tricolore. A la place, Elle prône "la stabilité", "la poursuite de la mobilisation en faveur du travail" ainsi que "l'ouverture".