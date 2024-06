Élections indiennes: abrdn reste optimiste après la victoire serrée de Narendra Modi

(AOF) - Narendra Modi "restera Premier ministre", mais perd sa majorité absolue: "les partenaires de la coalition risquent de s'opposer à certaines de ses initiatives", "d'où la réaction négative des marchés". C’est ce qu’a déclaré hier Liam Patel, investment manager, smaller companies equities chez abrdn. "Le résultat des élections sera un signal d'alarme pour le gouvernement et pourrait être un catalyseur important pour la réorientation de ses priorités", ajoute Kenneth Akintewe, head of asian sovereign debt.

"Il y a un risque de politiques plus populistes, mais heureusement, sur le plan fiscal, la situation de départ est bien meilleure que prévu, avec une position budgétaire structurellement solide et renforcée", précise-t-il. "La dynamique offre/demande pour les obligations reste très favorable et l'inflation, ainsi que les taux directeurs, devraient continuer à baisser".

Pour le gestionnaire d'actifs, " la hausse automatique des rendements et la faiblesse de la monnaie pourraient offrir une opportunité intéressante d'accroître l'exposition au risque ".