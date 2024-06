Élections européennes: Vontobel voit "la transition verte" entravée

(AOF) - Les résultats des élections européennes "indiquent toujours une majorité centriste stable en Europe, ce qui est important en période de forte incertitude géopolitique", affirme Reto Cueni, chef économiste de Vontobel. Il souligne "la défaite du bloc vert au Parlement", jugeant que "l'élan politique en faveur de la transition verte est entravé" et qu’"il est de plus en plus probable qu'au cours de cette législature, les dépenses publiques consacrées aux initiatives vertes seront réduites, tandis que celles consacrées à la défense et au contrôle des frontières augmenteront".

Il ajoute que les élections législatives anticipées en France "augmenteront l'incertitude quant à la trajectoire politique de la deuxième économie d'Europe", car si le système électoral français à deux tours "empêche les forces les plus extrêmes de remporter les élections", "la force actuelle de l'extrême droite pourrait s'avérer suffisante pour faire basculer la donne politique dans le pays". "Un changement de la répartition des pouvoirs au sein du parlement français pourrait se traduire par une augmentation des dépenses sociales", estime-t-il.