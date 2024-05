Élections européennes: Oddo BHF recommande de revenir sur les actions de l'UE

(AOF) - "Mi-juin prochain, le risque électoral sera passé en Europe et à venir aux Etats-Unis", permettant une réduction de la décote de valorisation des valeurs européennes. Selon Oddo BHF, ce pourrait être le bon moment pour inverser son allocation géographique et surpondérer les actions européennes par rapport aux actions américaines, d’autant que les dynamiques macroéconomiques et de politique monétaire deviennent plus favorables au vieux continent.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen "devrait être renouvelée, vraisemblablement avec une majorité plus étroite et un Parlement moins favorable aux thématiques environnementales", prédit le gérant.

Selon lui le "déport à droite" de la nouvelle assemblée pourrait empêcher la finalisation de l'interdiction des moteurs thermiques (2026) et la mise en œuvre du 2ème marché du carbone (2027/2028). La potentielle remise en cause de l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 "pourrait être vue comme positive à court terme mais déstabiliserait le secteur dans sa transition vers l'électrique". Odo cite notamment les équipementiers automobiles européens parmi les "valeurs à risque".

"La sécurité énergétique ayant pris le pas sur les politiques climat, il existe un risque de recul des programmes d'investissements dans le renouvelable", ajoute Odo BHF.

Parallèlement l'invasion de l'Ukraine a réveillé l'UE et ses États Membres en matière de défense, de sorte que ces derniers devraient augmenter leurs investissements de 8,3% en TMVA (taux moyen de variation annuelle) sur la période 2023-2029 ainsi que la part d'équipements produits en UE. Thales est cité par oddo parmi les "valeurs à privilégier".

La rigidité de la Commission devrait "continuer de faire obstacle à une consolidation du secteur" aérien ; les projets du Green Deal qui pèsent sur les acteurs européens (ETS, RefuelEU Aviation, taxation du kérosène) devraient continuer d'être mis en œuvre.