Élections américaines: abrdn détaille les conséquences sur les pays émergents

(AOF) - "L'élection américaine sera un événement majeur pour les marchés émergents", affirme Robert Gilhooly, économiste principal des marchés émergents chez abrd. Pour lui cette élection "impactera leur avenir économique et géopolitique, tant au niveau des échanges commerciaux mondiaux, de la migration vers les États-Unis que de l'approche de l'administration en matière de relations internationales".

Une présidence Harris avec un Congrès divisé, la solution qui offre 40 % de probabilité, est celle qui aurait les répercussions les plus limitées, affirme le gérant. Cela laisse 60 % de probabilité aux quatre autres scénarios, qui ont en commun de prévoir "une pression inflationniste accrue" et impliquent un taux des Fed Funds plus élevé, ce qui "pourrait réduire la probabilité de réductions de la part des banques centrales des pays émergents".

Une présidence Trump "favorable au marché", serait bénéfique pour les pays émergents, car la Fed pourrait réduire ses taux moins rapidement. Cependant dans ce cas-là une économie mondiale plus forte et un sentiment de marché favorable au risque atténueraient l'impact de la pression exercée par le dollar américain.

En revanche, une "guerre commerciale 2.0" serait "beaucoup plus difficile à gérer", avec "un large éventail de gagnants et de perdants dans les pays émergents". Ce cas de figure poserait un risque particulier pour la Chine, mais pourrait en fin de compte profiter aux pays émergents "capables de capter le rapatriement de l'industrie manufacturière".

"Les modèles électoraux donnent désormais un léger avantage à Donald Trump, qui est parvenu à une égalité dans l'État clé de la Pennsylvanie", mais comme Kamala Harris "conserve une avance marginale dans les autres États clés", l'équipe Recherche d'abrdn "maintient son pronostic de 50/50 pour l'élection".