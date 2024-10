Élections américaines 2024 : perspectives macro, géopolitiques et d'investissement

Amundi

Pour comprendre les impacts des élections américaines

À l'approche des élections américaines, les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les programmes des candidats et leurs impacts pour l'économie et les marchés. La fiscalité, le commerce extérieur, l'immigration et la politique budgétaire sont au premier plan des programmes des candidats. K. Harris plaide pour une augmentation des impôts sur les sociétés et les personnes aisées afin de financer des initiatives sociales et des politiques environnementales, tandis que D. Trump prône des réductions d'impôts, la déréglementation et l'augmentation de la production pétrolière.

L'analyse du programme de tarification douanière est particulièrement pertinente au regard des perspectives géopolitiques, économiques et d'investissement. Une administration Trump qui poursuivrait les propositions énoncées lors de sa campagne comporterait des risques plus élevés de perturbation économique et pourrait mettre les alliances à rude épreuve.

Les impacts de ces actions sont difficiles à prévoir, en particulier dans un monde en pleine mutation géopolitique, où toute action peut provoquer des réactions de la part d'autres puissances mondiales. Par exemple, la Chine est susceptible de réagir aux droits de douane et d'ajuster ses mesures de relance en fonction des résultats des élections. D'autre part, une administration Harris peut être considérée comme moins en rupture et pourrait voir les puissances adverses s'aligner davantage.

Il faudra attendre les élections pour savoir quelles politiques seront mises en œuvre et si le Congrès acceptera de les promulguer, en fonction de sa majorité – suffisante ou non. Cela aurait également un impact sur le calendrier de mise en œuvre.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :