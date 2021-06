Élection présidentielle de 2022 : quels enjeux pour les marchés ?

Le duel annoncé Le Pen - Macron aura-t-il le même impact qu'en 2017 ? (© DR)

Le scrutin phare aura lieu dans moins d'un an. Comme en 2017, les sondages annoncent un duel Le Pen-Macron, qui avait provoqué à l'époque une poussée de stress sur le marché obligataire. Mais la donne n'est plus la même...

Le premier tour du dernier rendez-vous électoral avant la présidentielle n'a pas livré beaucoup d'indices.

Il serait hasardeux d'extrapoler le très maigre résultat aux régionales de La République En Marche (LREM), indissociable de la faible implantation locale du jeune parti, ou le score décevant du RN, s'agissant d'un vote où les électeurs n'ont pas toujours la même stratégie qu'au niveau national.

Historiquement d'ailleurs, le scrutin départemental et régional n'a pas montré un grand caractère prédictif. Cela tient aussi à une participation bien plus faible (un tiers seulement des électeurs au premier tour de dimanche dernier !) qu'aux présidentielles (plus de 80% en moyenne).

Surprises et duel annoncé

Par ailleurs, à moins d'un an du scrutin clef, la liste des futurs candidats est particulièrement floue. Et l'échiquier politique se trouve, comme en 2017, fragmentée, conséquence de l'émiettement des électorats traditionnels du PS et du LR.

Face à quoi Emmanuel Macron et Marine Le Pen conservent la base électorale la plus large selon les sondages, qui prédisent tous un second tour opposant ces deux candidats déclarés. Avec à la clef une victoire du président sortant.

Bien sûr, la messe est loin d'être dite. Dans les mois qui viennent, les autres partis vont dévoiler leurs candidats. Cette séquence pourrait réserver bien des surprises