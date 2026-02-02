Eldorado rachète Foran Mining

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eldorado Gold ELD.TO a déclaré lundi qu'elle achèterait Foran Mining FOM.TO dans le cadre d'une transaction en actions et en espèces évaluant le promoteur canadien à environ 3,8 milliards de dollars canadiens.