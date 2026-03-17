Elbit Systems atteint un niveau record grâce à l'augmentation de la demande liée à la guerre contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière, ajout de commentaires d'analystes)

17 mars - ** Les actions de la société israélienne de défense Elbit Systems ESLT.O cotée aux Etats-Unis ont augmenté de 10,6% à 967,18 dollars et ont atteint leur plus haut niveau historique tôt mardi, alors qu'elle voit une nouvelle augmentation de la demande due à la guerre contre l'Iran après avoir récolté de fortes recettes pendant la guerre de Gaza

** Les actions d'ESLT ont atteint 975,70 $, dépassant le record intrajournalier de 960 $ du 6 mars, et enregistrant la plus forte hausse journalière en un an ** La société de défense a déclaré que le bénéfice par action ajusté (BPA ajusté) pour 2025 est passé de 8,76 $ en 2024 à 12,75 $, le chiffre d'affaires a augmenté de 16 % pour atteindre 7,9 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a franchi la barre des 2 milliards de dollars pour la première fois

** Le bénéfice par action ajusté du 4e trimestre a augmenté de 34 % en glissement annuel pour atteindre 3,56 $

** "Le succès d'Israël face à l'Iran suscite un vif intérêt et un fort engouement. Il y a beaucoup d'intérêt dans de nombreux pays qui ont le même ennemi (l'Iran)", a déclaré le directeur général Bezhalel Machlis à Reuters, citant des pays comme les Émirats arabes unis – où Elbit possède une filiale – et Bahreïn

** Le carnet de commandes est passé de 22,6 milliards de dollars l'année précédente à 28,1 milliards de dollars, dont 72 % sont attribuables à des commandes en dehors d'Israël

** Jefferies, qui évalue les actions d'ESLT à "hold" avec un objectif de cours de 690 $, a déclaré dans une note que le bénéfice ajusté du quatrième trimestre était supérieur à son estimation de 2,88 $

** Les conflits au Moyen-Orient ont perturbé les opérations de l'entreprise, y compris l'augmentation des coûts de transport et les retards dus aux attaques contre les navires en mer Rouge, a écrit Jefferies, ajoutant que si la situation reste incertaine, les effets sur les opérations pourraient augmenter à nouveau en fonction de la durée et de l'étendue de ces conflits

** Les actions cotées aux États-Unis se sont récemment échangées autour de 62 fois les bénéfices attendus, par rapport à leur ratio cours/bénéfice moyen prévisionnel sur cinq ans de 27, ce qui suggère que les actions pourraient être surévaluées, selon LSEG Datastream

** Suite à la hausse de mardi, les actions d'ESLT ont augmenté de 67 % depuis le début de l'année et de >160 % au cours des 12 derniers mois