EKINOPS : United Group déploie les solutions FlexRate d'Ekinops en Croatie

Paris - 15 juin 2021 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, est heureux d'annoncer que United Group, câblo-opérateur dans la région de l'Europe du Sud-Est, a retenu ses solutions FlexRate(TM) pour construire les réseaux de fibre optique de sa filiale croate, Telemach Hrvastska.

United Group, dont le siège est aux Pays-Bas, est le principal fournisseur de services de télécommunications et de médias en Europe du Sud-Est. L'entreprise - dont les marques de télécommunications comprennent Telemach, Vivacom, SBB et Nova - prévoit d'investir plus de 500 millions d'euros au cours des cinq prochaines années pour étendre ses réseaux de fibre optique à de nouvelles zones et pour moderniser les réseaux existants.

« United Group s'engage pour que la Croatie et l'Europe du Sud-Est aient des solutions de connectivité innovantes et pérennes pour les services mobiles et fixes », explique Zeljko Batistic, vice-président de la technologie chez United Group. « Cet engagement repose sur un réseau de fibre optique à la fois robuste et flexible devant répondre aux besoins actuels des clients et s'ajuster à mesure que la demande évolue. Nous avons déjà travaillé avec Ekinops pour d'autres filiales du groupe. Nous sommes ravis que leur solide expertise technique et leur approche collaborative aient une fois de plus permis d'obtenir une solution qui établit un équilibre parfait entre coût, qualité de service et vitesse. »

Les solutions 200G et 400G FlexRate(TM) d'Ekinops sont combinées à l'architecture ROADM Flex Grid pour permettre une flexibilité à long terme nécessaire pour le cœur de réseau et les réseaux régionaux. Avec cette architecture, comprenant les mécanismes de contrôle et de création de services avancés de la solution logicielle Ekinops Celestis NMS, United Group et Telemach Hrvatska peuvent augmenter la capacité de leurs réseaux facilement et rapidement en ajoutant simplement de nouveaux circuits aux emplacements voulus. La plateforme WDM d'Ekinops offre une solution cohérente unique pour les réseaux longue distance urbains et régionaux, permettant de répondre rapidement aux demandes imprévisibles de bande passante dans les zones à forte densité de population, ainsi que l'interconnexion avec les autres hubs du groupe. La solution compacte et économe en énergie renforce encore la rentabilité de la solution proposée.

« Ekinops est le catalyseur technologique que nous recherchions pour soutenir nos projets en Croatie. Ce projet nous est précieux dans la mise à niveau de nos réseaux mobiles et fixes pour le futur et pour s'assurer que nous pouvons fournir, à la qualité et la vitesse 5G, les demandes de connectivité de nos abonnés domestiques, entreprise, etc. ", ajoute Zeljko Batistic. "Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Ekinops pour construire un réseau de transport optique de nouvelle génération qui nous permettra d'envisager l'avenir avec confiance. »

« L'engagement de United Group à améliorer la connectivité de la Croatie et de la région Adriatique est inestimable pour la transformation numérique de la région », déclare Frank Dedobbeleer, vice-président des ventes EMEA et APAC chez Ekinops. « Ce projet témoigne de l'approche collaborative d'Ekinops pour le développement de solutions réseau. Nous sommes heureux de livrer une solution innovante pour United Group. En passant à des services de fibre optique à 200 Gb/s (gigabit par seconde) et 400 Gb/s, United Group sera en mesure d'activer des applications intensives en bande passante et sensibles aux délais dans l'ère 5G à venir. »

Plus d'informations sont disponibles sur le site internet d'Ekinops.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la colution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 642 154

Plus d'informations sur www.ekinops.com

