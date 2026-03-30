Ekinops signe un protocole d'accord avec un opérateur Tier 1
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 08:55
Le protocole d'accord porte sur la fourniture par Ekinops d'équipements de transport optique basés sur la technologie WDM, destinés au déploiement d'un réseau optique haut débit d'envergure au niveau national.
Au-delà des systèmes pour l'infrastructure télécom, la société française fournirait également l'outil de gestion de réseau, basé sur sa solution Celestis, ainsi que des logiciels et services professionnels associés.
Ce projet-cadre majeur, qui serait déployé sur plusieurs années, "confirme la pertinence et la compétitivité des solutions de réseaux optiques d'Ekinops auprès des grands opérateurs européens et mondiaux et témoigne de leur confiance croissante dans ces solutions", selon la société.
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