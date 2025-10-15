Ekinops s'effondre après un avertissement sur les ventes et le départ du PDG

(AOF) - Plus forte baisse du marché SRD, Ekinops dévisse de 41,07%, à 1,65 euro, au lendemain d'un avertissement sur les ventes et du départ du PDG, Didier Brédy. "Ce nouveau sales warning (et sans doute aussi le très médiocre parcours boursier du titre depuis l’IPO) aura été fatal à Didier Brédy, débarqué de son poste de PDG après avoir présidé une vingtaine d’années aux destinées du groupe," souligne TP Icap Midcap.
Le conseil d'administration du spécialiste des solutions de télécommunications a nommé Philippe Moulin, actuellement chief operating officer d'Ekinops, au poste de directeur général par intérim, avec effet immédiat. Le conseil d'administration conduira un processus de recrutement d'un Directeur général permanent choisi parmi des candidats internes et externes.
"L'activité devrait rester difficile sur la fin de l'année, dans un environnement économique et géopolitique complexe et en l'absence d'une reprise de l'activité sur le 1er client du groupe avant 2026," a prévenu Ekinops à propos de ses perspectives. Portzamparc souligne que la société souffre de sa dépendance à Orange, qui "ralentit fortement son approvisionnement de solutions Ekinops, dans le cadre d'une politique de décarbonation visant à reconditionner les serveurs plutôt qu'à renouveler la flotte". L'analyste a abaissé sa recommandation de Conserver à Vendre.
Dans ce contexte, le groupe estime que l'objectif d'un chiffre d'affaires annuel 2025 consolidé compris entre 110 millions d'euros et 120 millions d'euros ne sera pas rempli. Pour la fin de l'exercice, Ekinops "vise de renouer avec la croissance séquentielle au quatrième trimestre 2025 par rapport au troisième trimestre 2025, et accentue ses efforts de contrôle des coûts". Prenant en compte ces perspectives, Portzamparc envisage des revenus inférieurs à 100 millions d'euros sur l'année.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer