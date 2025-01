Ekinops : recul de 2% des revenus au quatrième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

"À l'occasion de la publication de nos résultats annuels, début mars 2025, nous dévoilerons ainsi un nouveau plan stratégique, déployé à compter de 2025, et visant à étendre notre terrain de jeu sur des segments de marché en très forte croissance", a déclaré le PDG, Didier Brédy.

Les ventes des solutions de Transport optique ont en revanche connu une baisse annuelle de 30% (-41% au premier semestre puis -18% au second semestre). "Au-delà du fort effet de base (+27% de croissance en 2023), cette ligne d'activité a pâti de la réticence des opérateurs à engager leurs plans d'investissement dans un environnement de marché dégradé (croissance ralentie du trafic internet, surcapacité d'équipements post pandémie) et un contexte économique adverse", détaille Ekinops.

Cette activité a bénéficié du "net rebond de l'activité en France et dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique), avec une reconstitution progressive de leurs stocks d'équipements par les opérateurs", a précisé la société.

(AOF) - Au quatrième trimestre, Ekinops a enregistré un repli de 2% de son chiffre d’affaires de 29,8 millions d’euros. Le chiffre d’affaires annuel consolidé du spécialiste des solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, s’est établi à 117,7 millions d’euros en 2024, en baisse de 9%. L'exercice 2024 a été marqué par une croissance de 11% des solutions d'Accès.

