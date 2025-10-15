 Aller au contenu principal
Ekinops, plus forte baisse du SRD à la clôture du mercredi 15 octobre 2025
information fournie par AOF 15/10/2025 à 17:57

(AOF) - Ekinops (-33,86%, à 1,852 euro)

Ekinops a dévissé au lendemain d'un avertissement sur les ventes et du départ du PDG, Didier Brédy. "Ce nouveau sales warning (et sans doute aussi le très médiocre parcours boursier du titre depuis l'IPO) aura été fatal à Didier Brédy, débarqué de son poste de PDG après avoir présidé une vingtaine d'années aux destinées du groupe," souligne TP Icap Midcap

