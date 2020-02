EKINOPS : Orange Business Services choisit Dell Technologies et Ekinops pour les plateformes uCPE afin d'accélérer la transformation des réseaux Edge

Paris - 18 février 2019 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce qu'Orange Business Services a choisi Dell Technologies et Ekinops comme partenaires pour une nouvelle solution d'équipement universel sur site client (uCPE).

Cette plateforme joue un rôle clé dans la transformation des réseaux, en s'appuyant sur les technologies de Software Defined Networking (SDx) pour permettre aux clients une plus grande agilité et couvrir les attentes de leur business, tout en apportant une plus grande flexibilité et simplicité dans le déploiement du réseau.

Orange offrira aux entreprises des solutions basées sur cette solution uCPE dans le monde entier courant 2020.

« Le fait de combiner notre middleware avec les capacités de Dell en termes de plateforme uCPE et leur couverture mondiale garantira aux entreprises clientes d'Orange une qualité, des performances et un niveau de support inégalés. Nous nous engageons à aider les fournisseurs de services dans l'adoption du Software Defined Networking grâce à notre gamme de solutions logicielles en expansion à la pointe de la technologie, comme le prouve d'ailleurs cette nouvelle collaboration », déclare Didier Brédy, PDG d'Ekinops.

Pour plus d'informations, consultez le communiqué de presse Orange Business Services en cliquant sur le lien suivant : https://www.orange-business.com/fr/presse/orange-business-services-choisit-dell-technologies-et-ekinops-pour-plateformes-ucpe-afin

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

