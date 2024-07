EKINOPS : Orange Business lance sa solution SD-WAN Essentials basée sur la technologie Ekinops

Paris, 3 juillet 2024 – 18h00 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur leader de solutions de transport optique et d'accès au réseau dédiées aux opérateurs de télécommunication et aux entreprises, annonce qu'Orange Business a choisi Ekinops pour enrichir son offre SD-WAN en lançant SD-WAN Essentials, une solution permettant aux entreprises de faire de leur connectivité un tremplin vers le cloud.

SD-WAN Essentials est une solution co-managée permettant aux entreprises d'avoir accès à l'essentiel des services SD-WAN, apportant ainsi contrôle, fiabilité, performance, routage de niveau applicatif et sécurité. Cette solution, basée sur la technologie SD-WAN Xpress d'Ekinops, permet aux entreprises de passer à un routage intelligent de manière sécurisée, en limitant le nombre d'équipements et la consommation énergétique

« Nous sommes fiers d'accompagner la nouvelle offre SD-WAN Essentials d'Orange Business, qui permet d'assurer une transition numérique des entreprises tout en limitant l'impact carbone. » commente Didier Brédy, président directeur général d'Ekinops.

Pour plus d'informations, consultez le communiqué de presse Orange Business en cliquant sur l'image ci-dessous ou sur ce lien .

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Plus d'informations sur www.ekinops.com