 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EKINOPS : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026
information fournie par Actusnews 30/07/2026 à 14:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

PARIS, le 30 juillet 2026 - 14h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de réseaux SASE destinées aux opérateurs de services et aux entreprises, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.

Ce rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet d'Ekinops, www.ekinops.com , rubrique Actionnaires, rubrique Documents financiers et informations réglementées.


Contact EKINOPS
contact@ekinops.com
Contact INVESTISSEURS
Mathieu Omnes
Relation investisseurs
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr
Contact PRESSE
Amaury Dugast
Relation presse
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74
adugast@actus.fr

À propos d'Ekinops
Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.
Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.
Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :
• Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;
• Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD WAN et le SSE.
Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).
Plus d'informations sur Ekinops.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l2dxZsppY5qdmHCelJyYnGOVbGuSmGCVm5SWxpKZaMucm5tjlG1ib8qbZnJqmm5u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99598-ekinops_mad_rfs-2026_28072026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

EKINOPS
2,5900 EUR Euronext Paris -0,19%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 505,94 +1,16%
SOCIETE GENERALE
81,68 +6,47%
2CRSI
25,84 +8,30%
Pétrole Brent
89,53 -1,30%
STELLANTIS
4,8955 -7,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank