EKINOPS : L'opérateur canadien TELUS choisit Ekinops pour fournir des fonctions d'accès virtualisées

Paris - 7 avril 2021 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), spécialiste du transport optique, de l'accès réseau et de la virtualisation, annonce aujourd'hui avoir été choisi par TELUS, entreprise mondiale de technologies de l'information et de communications de premier plan (Tier 1), pour déployer la virtualisation de fonctions réseau et des capacités de réseaux d'accès définis par logiciel de nouvelle génération (SDN, Software-defined networks) afin d'améliorer son réseau.

TELUS a choisi le ONE2501, de marque OneAccess, qui offre une approche « tout en un ». Le ONE2501 est basé sur OneOS6, la solution logicielle modulaire permettant d'activer à distance et à la demande une gamme complète de services logiciels intégrés, dotant TELUS d'un routeur de données multiservices entreprise prêt pour le SD-WAN et de classe opérateur. La conception compacte et éco énergétique du ONE2501 réduit également l'empreinte environnementale de TELUS dans la prestation de ses services aux entreprises.

« Notre collaboration avec TELUS illustre la valeur d'Ekinops pour les fournisseurs de services, leur donnant à la fois liberté et contrôle, ainsi qu'une foule d'économies et de gains en matière d'efficacité opérationnelle », commente Kevin Antill, vice-président des ventes Ekinops pour l'Amérique du Nord. « Nous sommes extrêmement heureux de travailler aux côtés de cet opérateur majeur de rang 1 en Amérique du Nord. »

« Offrir la connectivité et l'expérience réseau de qualité à laquelle nos clients s'attendent nécessite une stratégie SDN qui intègre des produits d'accès et optiques à la fois interopérables et ouverts, » déclare Walter Miron, Directeur Stratégie Technologique, SDN et Business Solutions DevOps chez TELUS. « La collaboration et la polyvalence d'Ekinops nous permettent d'améliorer nos réseaux de manière innovante et évolutive, ce qui réduit notre empreinte environnementale et réduit notre coût total de possession. »

Pour plus d'informations, visitez: https://www.ekinops.com/

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la colution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 631 102

Plus d'informations sur www.ekinops.com

CONTACT PRESSE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr